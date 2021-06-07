«Жест доброй воли». Россия «прощает» украинских агентов перед встречей с Байденом
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что агентов враждебных стран могут освободить только по особому указанию сверху.
ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из России. По данным российских спецслужб, он не нанес ущерба безопасности России. Задержанный признал вину, ему запретили въезд в страну на 25 лет. Бывший сотрудник ФСБ, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это решение политическим в преддверии саммита российского и американского лидеров.
«Видимо, России совсем не нужно кого-то выменивать или это просто жест доброй воли. Всё это происходит перед встречей с Байденом, то есть Путин стремится не обострять ситуацию. В любом случае, это политическое решение. Если смотреть с точки зрения спецслужб, то задержанный агент фактически враждебной страны был бы так или иначе использован и не был бы освобожден без указаний сверху», - объяснил он.
По его словам, украинских агентов в России достаточно, спецслужбами сегодня активно используется миграционный канал.
«Полагаю, что их здесь более чем достаточно. Было бы удивительно, если бы украинские спецслужбы не использовали канал засылки своих агентов через многочисленных мигрантов, которые работают на территории России. Это нормальная практика, во всем мире используется поток мигрантов», - отметил Стрелков.
Ранее он прокомментировал «Радиоточке НСН» передачу Западом Украине военной техники и оружия под прикрытием учений. По его словам, передавая списанное оружие и технику Киеву, НАТО экономят на переброске вооружений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 429 / сут.
Умерли
124 тыс.+330 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 756 / сут.
- Осуждённые по делу Голунова экс-полицейские обжаловали приговор
- Гудков отказался участвовать в выборах в Госдуму РФ
- Гудков не готов становиться символом, как Немцов и Навальный
- Экс-депутата Гудкова оштрафовали за участие в несанкционированной акции
- Путин поручил до 20 июня расширить программу детского кешбэка
- Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
- Жириновский объяснил, сколько детей должно быть в российских семьях
- Путин поручил проработать вопрос переноса Всероссийской переписи населения на октябрь
- В Крым из-за разрушения плотины просочилась вода из Днепра
- Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.Ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru