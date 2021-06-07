«Жест доброй воли». Россия «прощает» украинских агентов перед встречей с Байденом

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что агентов враждебных стран могут освободить только по особому указанию сверху. 

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из России. По данным российских спецслужб, он не нанес ущерба безопасности России. Задержанный признал вину, ему запретили въезд в страну на 25 лет. Бывший сотрудник ФСБ, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это решение политическим в преддверии саммита российского и американского лидеров.

«Видимо, России совсем не нужно кого-то выменивать или это просто жест доброй воли. Всё это происходит перед встречей с Байденом, то есть Путин стремится не обострять ситуацию. В любом случае, это политическое решение. Если смотреть с точки зрения спецслужб, то задержанный агент фактически враждебной страны был бы так или иначе использован и не был бы освобожден без указаний сверху», - объяснил он.
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По его словам, украинских агентов в России достаточно, спецслужбами сегодня активно используется миграционный канал.

«Полагаю, что их здесь более чем достаточно. Было бы удивительно, если бы украинские спецслужбы не использовали канал засылки своих агентов через многочисленных мигрантов, которые работают на территории России. Это нормальная практика, во всем мире используется поток мигрантов», - отметил Стрелков.

Ранее он прокомментировал «Радиоточке НСН» передачу Западом Украине военной техники и оружия под прикрытием учений. По его словам, передавая списанное оружие и технику Киеву, НАТО экономят на переброске вооружений.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденУкраинаСпецслужбы
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