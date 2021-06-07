«Жест доброй воли». Россия «прощает» украинских агентов перед встречей с Байденом

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из России. По данным российских спецслужб, он не нанес ущерба безопасности России. Задержанный признал вину, ему запретили въезд в страну на 25 лет. Бывший сотрудник ФСБ, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал это решение политическим в преддверии саммита российского и американского лидеров.

«Видимо, России совсем не нужно кого-то выменивать или это просто жест доброй воли. Всё это происходит перед встречей с Байденом, то есть Путин стремится не обострять ситуацию. В любом случае, это политическое решение. Если смотреть с точки зрения спецслужб, то задержанный агент фактически враждебной страны был бы так или иначе использован и не был бы освобожден без указаний сверху», - объяснил он.