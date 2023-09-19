Байден прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления с трибуны Генассамблеи

Отмечается, что кортеж президента проследовал с опозданием около 10:10 (17:10 мск). В этом году Байден будет единственным из лидеров стран-постоянных членов Совбеза, который посетит ГА ООН.

Ранее, 19 сентября, неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке. Она пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что президент США Джо Байден выступит на Генассамблее 19 сентября, передает «Радиоточка НСН».

