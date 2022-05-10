Байден предположил, что у России нет пути выхода из кризиса на Украине
Россия якобы не имеет пути выхода из кризиса на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.
Глава государства на встрече с представителями Демократической партии выразил обеспокоенность тем, что у Москвы якобы «нет выхода» из украинского конфликта, пишет Газета.ру. Байден подчеркнул, что «пытается понять, что с этим делать», отмечает РЕН ТВ.
При этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, американский президент назвал «очень расчетливыми» действия российского лидера Владимира Путина. Байден указал, что президент РФ якобы думал, что «сможет разделить» НАТО и Евросоюз.
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