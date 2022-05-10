Байден предположил, что у России нет пути выхода из кризиса на Украине

Россия якобы не имеет пути выхода из кризиса на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Байдена обвинили в перекладывании на Москву вины за ситуацию в США

Глава государства на встрече с представителями Демократической партии выразил обеспокоенность тем, что у Москвы якобы «нет выхода» из украинского конфликта, пишет Газета.ру. Байден подчеркнул, что «пытается понять, что с этим делать», отмечает РЕН ТВ.

При этом, как сообщает пресс-пул Белого дома, американский президент назвал «очень расчетливыми» действия российского лидера Владимира Путина. Байден указал, что президент РФ якобы думал, что «сможет разделить» НАТО и Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаРоссияДжо Байден
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