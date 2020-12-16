Байден предложил своего экс-соперника Буттиджича на пост министра транспорта США

В CNN отметили, что это первый случай приглашения в правительство бывшего соперника среди членов Демократической партии США. Пит Буттиджич был офицером военно-морской разведки, ему 38 лет. Также он работал на посту главы города Саут-Бенд в штате Индиана. Агентство отмечает, что политик является открытым геем.



На президентских выборах в США в 2020 году Буттиджич был одним из кандидатов от Демократической партии США. Однако уже марте 2020 года он покинул предвыборную гонку, а затем публично объявил о том, что поддержит Байдена.

