Байден предложил своего экс-соперника Буттиджича на пост министра транспорта США
Избранный президент США Джозеф Байден предложил назначить на пост министра транспорта США своего соперника в предвыборной гонке демократа Пита Буттиджича. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN и газету The Washington Post.
В CNN отметили, что это первый случай приглашения в правительство бывшего соперника среди членов Демократической партии США. Пит Буттиджич был офицером военно-морской разведки, ему 38 лет. Также он работал на посту главы города Саут-Бенд в штате Индиана. Агентство отмечает, что политик является открытым геем.
На президентских выборах в США в 2020 году Буттиджич был одним из кандидатов от Демократической партии США. Однако уже марте 2020 года он покинул предвыборную гонку, а затем публично объявил о том, что поддержит Байдена.
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