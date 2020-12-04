Трамп важнее Байдена. В Совфеде сравнили американских демократов с «воющими волками»

«Российская Федерация будет работать с тем президентом, который вступит в должность. Пока этот вопрос до конца не закрыт. Она будет оценивать действия американцев с точки зрения обеспечения наших национальных интересов. Все, что происходит в США – это на 90% пиар. Что от него останется в реальности мы узнаем в лучшем случае к апрелю-маю. Сначала президент принесет присягу, потом он будет формировать кабинет. Какие-то должности будет утверждать Конгресс США, обе палаты. Потом они рассядутся по кабинетам, наберут себе помощников, и вот только после этого начнется реальная политика. А до тех пор это все пиар. Он это говорят главным образом не для Москвы. Они вообще меньше всего думают, что о них подумают в Москве или Китае», - сказал Климов.

По его словам, пока что гораздо важнее, что делает действующий президент США Дональд Трамп и его администрация.

«Барак Обама, когда уходил, выслал, по большому счету ни с того, ни с сего, наших дипломатов и сделал серьезные демарши в отношении нашего имущества. Тем самым он исключил возможность Трампу начать дела с позитива. Вся эта история тянулась до лета. Мы в ответ тоже сократили численность американского посольства. Американцы в свою очередь ускорили принятие санкционного закона, который готовился еще до того, как Трамп вступил в должность. То есть уходящий президент еще много чего может наделать. Поэтому не нужно слушать только одну сторону. Почему сейчас демократы воют как волки? Потому что трамповская администрация принимает сейчас меры, которые осложняют им жизнь на годы вперед», - пояснил сенатор.

Ранее расширенные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный американским Конгрессом проект закона об оборонном бюджете. Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

