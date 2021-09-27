Байден поставил третью прививку от коронавируса

Президент США Джо Байден получил третью (бустерную) прививку от коронавируса. Как пишет ТАСС, трансляцию вакцинации президента вели американские центральные телеканалы.

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Сам Байден отметил, что он делает бустерную прививку, поскольку он находится в возрастной категории старше 65 лет.

Ранее в начале текущего года Байден прошёл вакцинацию американской вакциной Pfizer и германской BioNTech. По словам Байдена, у него не было побочных эффектов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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