Байден поставил третью прививку от коронавируса

Сам Байден отметил, что он делает бустерную прививку, поскольку он находится в возрастной категории старше 65 лет.

Ранее в начале текущего года Байден прошёл вакцинацию американской вакциной Pfizer и германской BioNTech. По словам Байдена, у него не было побочных эффектов.

