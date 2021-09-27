Байден поставил третью прививку от коронавируса
27 сентября 202120:42
Президент США Джо Байден получил третью (бустерную) прививку от коронавируса. Как пишет ТАСС, трансляцию вакцинации президента вели американские центральные телеканалы.
Сам Байден отметил, что он делает бустерную прививку, поскольку он находится в возрастной категории старше 65 лет.
Ранее в начале текущего года Байден прошёл вакцинацию американской вакциной Pfizer и германской BioNTech. По словам Байдена, у него не было побочных эффектов.
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27 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru