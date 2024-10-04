Байден пошутил о своем возвращении в предвыборную гонку 2024 года

Президент США Джо Байден, который ранее отказался участвовать в выборах 2024 года, в шуточной форме заявил о своем возвращении в президентскую гонку.

Комментарий главы госулдарства прозвучал во время общения с журналистами в Белом доме, когда его спросили о возможности пересмотра своего решения. В ответ Байден отметил: «Я вернулся».