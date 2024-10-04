Байден пошутил о своем возвращении в предвыборную гонку 2024 года
Президент США Джо Байден, который ранее отказался участвовать в выборах 2024 года, в шуточной форме заявил о своем возвращении в президентскую гонку.
Комментарий главы госулдарства прозвучал во время общения с журналистами в Белом доме, когда его спросили о возможности пересмотра своего решения. В ответ Байден отметил: «Я вернулся».
Несмотря на изначальные планы представить Демократическую партию на выборах 5 ноября, Байден принял решение выйти из гонки после неудачного выступления на июньских дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
В результате он выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис, чья кандидатура была официально утверждена делегатами на съезде Демпартии в Чикаго в августе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru