Байден поручил усилить безопасность в посольствах США на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден поручил ввести дополнительные меры безопасности в посольствах страны на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Белом доме.
Отмечается, что помощники Байдена несколько раз проинформировали его о ситуации на Ближнем Востоке. Президент призвал Пентагон оценить обстановку и по мере необходимости «скорректировать расстановку сил для усиления сдерживания, обеспечения безопасности сил и содействия выполнению всего спектра задач».
«Он [Байден] также поручил своим помощникам обеспечить, чтобы все посольства в регионе при необходимости приняли защитные меры», — говорится в сообщении.
В Белом доме добавили, что главу государства будут регулярно информировать о ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru