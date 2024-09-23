Пентагон сообщил о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток
США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на нарастающую напряженность в регионе, при этом точное количество отправляемых сил не раскрывается. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, в целях предосторожности направляется небольшой контингент для усиления уже присутствующих в регионе американских военных.
Он добавил, что в интересах безопасности во время проведения операций не будут предоставлены конкретные детали о передислокации.
В то же время российский посол в Тель-Авиве заявил, что оценивает вероятность начала полномасштабной войны между Израилем и Ливаном как «очень высокую», передает «Радиоточка НСН».
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