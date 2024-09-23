Пентагон сообщил о переброске дополнительных сил США на Ближний Восток

США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток в ответ на нарастающую напряженность в регионе, при этом точное количество отправляемых сил не раскрывается. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, в целях предосторожности направляется небольшой контингент для усиления уже присутствующих в регионе американских военных.