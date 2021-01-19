Байден попросил посла США в РФ остаться на своем посту
Избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в Москве Джону Салливану временно сохранить свой пост, сообщает агентство Bloomberg.
Команда Байдена обратилась к Салливану и прочим дипломатам, которых назначил действующий президент США Дональд Трамп, с просьбой остаться на своих постах.
Салливану предложено продолжить работу в Москве до тех пор, пока ему не будет найдена замена.
Салливан был назначен послом США в Москве осенью 2019 года.
Ранее посольство США в РФ отреагировало на предложение российского МИДа в адрес Джона Салливана сделать прививку вакциной «Спутник V» в качестве подарка от Деда Мороза. Посол США в РФ отказался от вакцины, предназначенной кому-то из граждан РФ. Вместо этого в американском посольстве в качестве новогоднего подарка попросили российский МИД немедленно освободить Пола Уилана и Тревора Рида.
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