Байден попросил посла США в РФ остаться на своем посту

Избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в Москве Джону Салливану временно сохранить свой пост, сообщает агентство Bloomberg.

Команда Байдена обратилась к Салливану и прочим дипломатам, которых назначил действующий президент США Дональд Трамп, с просьбой остаться на своих постах.

Салливану предложено продолжить работу в Москве до тех пор, пока ему не будет найдена замена.

Салливан отметил низшую точку в отношениях США и России

Салливан был назначен послом США в Москве осенью 2019 года.

Ранее посольство США в РФ отреагировало на предложение российского МИДа в адрес Джона Салливана сделать прививку вакциной «Спутник V» в качестве подарка от Деда Мороза. Посол США в РФ отказался от вакцины, предназначенной кому-то из граждан РФ. Вместо этого в американском посольстве в качестве новогоднего подарка попросили российский МИД немедленно освободить Пола Уилана и Тревора Рида.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Посольство СШАСШАДжо Байден
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