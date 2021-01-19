Байден попросил посла США в РФ остаться на своем посту

Избранный президент США Джо Байден предложил американскому послу в Москве Джону Салливану временно сохранить свой пост, сообщает агентство Bloomberg.

Команда Байдена обратилась к Салливану и прочим дипломатам, которых назначил действующий президент США Дональд Трамп, с просьбой остаться на своих постах.

Салливану предложено продолжить работу в Москве до тех пор, пока ему не будет найдена замена.