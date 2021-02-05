Байден пообещал выделить $160 млрд на борьбу с коронавирусом

США выделят 160 млрд долларов на выполнение мер национальной стратегии по борьбе с коронавирусом, а также дополнительные средства на выплаты гражданам. Об этом журналистам заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

Как отметил глава государства, в выделяемую на борьбу с COVID-19 сумму входят расходы на производство, доставку и обустройство пунктов вакцинации.

Также Байден сообщил, что власти планируют выплачивать по 1400 долларов на каждого американца, кто «в этом нуждается».

«Я не хочу урезать размер чеков. Это будет 1400 долларов и точка», — передаёт РИА Новости словам американского президента.

Кроме того, Байден добавил, что в выделенные средства включат финансирование питания для нуждающихся, а также продление страховок от утраты работы до конца сентября.

