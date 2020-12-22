Медведев обвинил США в «злоупотреблении «национальной безопасностью»
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своём Facebook, что вводимые США бездоказательные ограничения «блокируют международный товарообмен и свободу торговли, устраняют возможных конкурентов».
По мнению Медведева, новые санкции в отношении российских и китайских компаний, в том числе органов исполнительной власти, не имеют отношения «ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны России и Китая».
«По сути, это злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии», - написал зампред Совбеза.
Медведев назвал «показательным» объединение в санкционном списке российских и китайских компаний и ведомств, так как «именно Москва и Пекин выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом».
«Видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики», - подчеркнул политик.
Также Медведев заявил, что влияние американских санкций на изменение политики России и Китая «стремится к нулю».
Ранее Министерство торговли США опубликовало список из 58 китайских и 45 российских организаций, которым запретили приобретать в США ряд товаров и технологий. Кроме того, в перечень попали Служба внешней разведки и Минобороны РФ.
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