Половина американцев против вмешательства в кризис вокруг Украины
Больше половины граждан США выступают за то, чтобы Вашингтон держался в стороне от «переговоров вокруг РФ и Украины», говорится в исследовании телеканала CBS News.
На вопрос, как следует поступать США в данной ситуации, 53% опрошенных выбрали вариант «держаться в стороне», 43% - «поддерживать Украину», 4% - «поддерживать Россию».
Подход президента США Джо Байдена к России правильным посчитали 46% опрошенных, «слишком дружелюбным» - 34%, «слишком враждебным» - 20%.
В посольстве России в Киеве заявили, что отечественные дипломаты продолжают работать на Украине.
Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,9 млн+0 / сут.
Умерли
340 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
11,1 млн+0 / сут.
- Словакия отзывает своих дипломатов с Украины
- Захарова: Западные инструкторы выполнили на Украине какую-то миссию
- Эксперт рассказал, чем могли обстрелять подлодку США в российских водах
- В МИД РФ назвали цель заявлений Запада о «вторжении» Москвы на Украину
- В Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности
- Путин и Байден не затрагивали ситуацию с американской подлодкой у острова Уруп
- Путин и Байден разговаривают по телефону
- После сбоя на платформе «Электронная Москва» подразделения ГИБДД примут всех клиентов
- Военные применили спецсредства против подводную лодки США в территориальных водах России
- Онищенко: Отца Алисы Тепляковой следует привлечь к уголовной ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru