Половина американцев против вмешательства в кризис вокруг Украины

Больше половины граждан США выступают за то, чтобы Вашингтон держался в стороне от «переговоров вокруг РФ и Украины», говорится в исследовании телеканала CBS News.

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На вопрос, как следует поступать США в данной ситуации, 53% опрошенных выбрали вариант «держаться в стороне», 43% - «поддерживать Украину», 4% - «поддерживать Россию».

Подход президента США Джо Байдена к России правильным посчитали 46% опрошенных, «слишком дружелюбным» - 34%, «слишком враждебным» - 20%.

В посольстве России в Киеве заявили, что отечественные дипломаты продолжают работать на Украине.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.

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ФОТО: РИА Новости / Брайан Смит
ТЕГИ:УкраинаСША
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