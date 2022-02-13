Половина американцев против вмешательства в кризис вокруг Украины

На вопрос, как следует поступать США в данной ситуации, 53% опрошенных выбрали вариант «держаться в стороне», 43% - «поддерживать Украину», 4% - «поддерживать Россию».

Подход президента США Джо Байдена к России правильным посчитали 46% опрошенных, «слишком дружелюбным» - 34%, «слишком враждебным» - 20%.

В посольстве России в Киеве заявили, что отечественные дипломаты продолжают работать на Украине.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Государственный департамент США планирует в субботу объявить об эвакуации посольства Соединенных Штатов в Киеве.

