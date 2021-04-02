Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Байден и Зеленский обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией в стране. Также Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что при эскалации ситуации в Донбассе НАТО не вмешается непосредственно в конфликт.

