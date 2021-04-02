Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.
Байден и Зеленский обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией в стране. Также Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Украина переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что при эскалации ситуации в Донбассе НАТО не вмешается непосредственно в конфликт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- В Польше назвали ложными данные о ВМС страны в зоне «Северного потока-2»
- Байден провел телефонный разговор с Зеленским
- СБУ задержала взорвавшего мост террориста
- В сети появилось видео с Навальным в колонии
- СМИ: Байден проведет первый телефонный разговор с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru