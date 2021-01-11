Байден получил вторую прививку от коронавируса
11 января 202121:59
Повторную дозу вакцины от коронавируса Pfizer получил избранный президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.
Укол Байден поставили в больнице Ньюарке, находящейся в 10-15 км от его резиденции.
Первую дозу Байден получил 21 декабря в штате Делавэр. Вакцинация прошла, как ранее и обещал Байден, в присутствии прессы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru