Байден получил вторую прививку от коронавируса

Повторную дозу вакцины от коронавируса Pfizer получил избранный президент США Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

Укол Байден поставили в больнице Ньюарке, находящейся в 10-15 км от его резиденции.

Первую дозу Байден получил 21 декабря в штате Делавэр. Вакцинация прошла, как ранее и обещал Байден, в присутствии прессы.


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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ВакцинаСШАДжо Байден
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