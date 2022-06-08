Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде
8 июня 202209:18
Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью радиостанции Cadena SER.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru