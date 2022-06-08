Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

Президент США Джо Байден примет участие в саммите НАТО в Мадриде. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью радиостанции Cadena SER.

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«Байден подтвердил присутствие», — отметила глава Минобороны.

Также саммит посетят лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, пишет RT.

Встреча представителей стран-участниц НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияНАТОДжо Байден
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