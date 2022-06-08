Байден подтвердил участие в саммите НАТО в Мадриде

Администрация США ищет возможность отказаться от импорта российского урана Турция фиксирует определенные продвижения в вопросе вывоза зерна из черноморских портов «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов Меркель заявила, что не видит себя посредником в украинском конфликте Режиссер Тодд Филлипс завершил сценарий сиквела «Джокера»