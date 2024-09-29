Дания выделит Украине $628 млн, полученных за счет замороженных активов РФ

Соответствующий протокол подписали министры обороны Дании и Украины Троэльс Лунд Поульсен и Рустем Умеров. На выделенные средства Киев произведет закупку вооружений.

«К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов», - заявили в датском Минобороны.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделил 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины, передает «Радиоточка НСН».

