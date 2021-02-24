Байден подпишет указ об исключении перебоев с поставками критически важных товаров

Президент США Джо Байден подпишет исполнительный указ об обеспечении поставок критически важных товаров без перебоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что этот указ установит общегосударственный подход для обеспечения сохранности цепей поставок. Она добавила, что подписание указа вызвано пандемией.

По словам Псаки, в течение ста дней специалисты проведут обзор цепей поставок в разных секторах, в частности, в фармацевтическом.

