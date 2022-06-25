Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что закон был подготовлен после массовых расстрелов в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювальде.
По словам самого президента, это «самый значимый закон за последние 30 лет».
Согласно законопроекту, теперь в США ужесточается проверка потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года. Документ также разрешает штатам принимать нормы, позволяющие отказывать во владении пистолетами и винтовками признанным судом опасными для общества лицам. По законопроекту также предусмотрены программы поддержки школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
В последнее время в США вновь участились случаи вооруженного нападения на людей. Так, 25 мая 2022 года 18-летний злоумышленник вошел в здание начальной школы Робба в Ювальде штата Техас. Он убил 19 детей и двое взрослых. Нападавшего ликвидировали правоохранители.
Позже в начале июня неизвестный открыл стрельбу в медицинском центре в городе Талсе штата Оклахома. В результате происшествия погибли пять человек.
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