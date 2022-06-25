Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что закон был подготовлен после массовых расстрелов в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювальде.

По словам самого президента, это «самый значимый закон за последние 30 лет».

Согласно законопроекту, теперь в США ужесточается проверка потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года. Документ также разрешает штатам принимать нормы, позволяющие отказывать во владении пистолетами и винтовками признанным судом опасными для общества лицам. По законопроекту также предусмотрены программы поддержки школьной безопасности и психологической помощи молодежи.