Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что закон был подготовлен после массовых расстрелов в супермаркете в Буффало и в начальной школе в Ювальде.

По словам самого президента, это «самый значимый закон за последние 30 лет».

Согласно законопроекту, теперь в США ужесточается проверка потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года. Документ также разрешает штатам принимать нормы, позволяющие отказывать во владении пистолетами и винтовками признанным судом опасными для общества лицам. По законопроекту также предусмотрены программы поддержки школьной безопасности и психологической помощи молодежи.

Оглашена предположительная причина стрельбы в супермаркете в США

В последнее время в США вновь участились случаи вооруженного нападения на людей. Так, 25 мая 2022 года 18-летний злоумышленник вошел в здание начальной школы Робба в Ювальде штата Техас. Он убил 19 детей и двое взрослых. Нападавшего ликвидировали правоохранители.

Позже в начале июня неизвестный открыл стрельбу в медицинском центре в городе Талсе штата Оклахома. В результате происшествия погибли пять человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДжо БайденОружиеЗаконСША
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