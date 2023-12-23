Байден подписал военный бюджет США на 2024 год в размере $886 млрд

Документ предусматривает ассигнования главным образом на программы министерства обороны и военное строительство, решения министерства энергетики в сфере нацбезопасности, на программы в сфере разведки.

В оборонный бюджет заложены $800 млн на помощь Украине, при этом предусмотрено введение новых механизмов надзора за военной помощью, направляемой Киеву. Также документ запрещает Пентагону заключать договоры с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством России либо энергетическим сектором РФ; повышает расходы на создание новых производственных мощностей для американского военно-промышленного комплекса и средства на противоракетную оборону Израиля.

Кроме того, в бюджет заложили $14,7 млрд на «сдерживание» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

