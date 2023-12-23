Байден подписал военный бюджет США на 2024 год в размере $886 млрд
Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год в размере $886,3 млрд, который ранее одобрили палата представителей и сенат. Об этом сообщили в Белом доме.
Документ предусматривает ассигнования главным образом на программы министерства обороны и военное строительство, решения министерства энергетики в сфере нацбезопасности, на программы в сфере разведки.
В оборонный бюджет заложены $800 млн на помощь Украине, при этом предусмотрено введение новых механизмов надзора за военной помощью, направляемой Киеву. Также документ запрещает Пентагону заключать договоры с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством России либо энергетическим сектором РФ; повышает расходы на создание новых производственных мощностей для американского военно-промышленного комплекса и средства на противоракетную оборону Израиля.
Кроме того, в бюджет заложили $14,7 млрд на «сдерживание» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru