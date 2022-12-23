Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

По словам американского лидера, закон обеспечивает жизненно важные льготы и открывает более широкий доступ к правосудию для американских военных и членов их семей. Кроме того, отметил Байджен, в него включены меры по поддержке обороны США, иностранных дел и национальной безопасности.

В документе закреплены меры по прекращению членства России в некоторых международных объединениях, введению новых антироссийских санкций и рестрикций. Также он подразумевает запрет на разглашение информации о ПРО между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сенат конгресса США одобрил проект бюджета на 2023 финансовый год, предусматривающий выделение $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

