Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет Америки на будущий год. Всего США потратят на нужды обороны $847,3 млрд. Об этом сообщается в официальном заявлении от Белого дома, размещенном на портале пресс-службы.

В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20

По словам американского лидера, закон обеспечивает жизненно важные льготы и открывает более широкий доступ к правосудию для американских военных и членов их семей. Кроме того, отметил Байджен, в него включены меры по поддержке обороны США, иностранных дел и национальной безопасности.

В документе закреплены меры по прекращению членства России в некоторых международных объединениях, введению новых антироссийских санкций и рестрикций. Также он подразумевает запрет на разглашение информации о ПРО между Москвой и Вашингтоном.

Ранее сенат конгресса США одобрил проект бюджета на 2023 финансовый год, предусматривающий выделение $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БюджетСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры