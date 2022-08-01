Байден подписал меморандум о выделении Украине $550 млн
1 августа 202222:46
Президент США Джо Байден подписал меорандум о выделении Украине 550 млн долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже выделили Украине военной помощи на сумму $8,2 млрд.
Путин объявил о проведении военной операции на территории Украины рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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1 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru