Байден подписал меморандум о выделении Украине $550 млн

Президент США Джо Байден подписал меорандум о выделении Украине 550 млн долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США уже выделили Украине военной помощи на сумму $8,2 млрд.

Путин объявил о проведении военной операции на территории Украины рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.


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ФОТО: РИА Новости
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