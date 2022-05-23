Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН
Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета безопасности ООН, Токио сможет получить его в случае проведения реформы Совбеза. Об этом американский лидер заявил во время переговоров с японским премьером Фумио Кисидой, передает телеканал NHK.
По данным пресс-службы Белого дома, Байден поддержал стремление Японии к укреплению своей обороноспособности. Американский президент также отметил, что сотрудничество Вашингтона и Токио — краеугольный камень стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Байден прибыл с визитом в Токио накануне, напоминает RT. Во вторник в Японии пройдет Саммит по безопасности, в котором примут участие Кисида, Байден, а также представители Индии и Австралии, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 710 / сут.
Умерли
378 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 814 / сут.
- СМИ: В ближайшие дни Леонид Слуцкий официально возглавит ЛДПР
- Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН
- СМИ: Сдающиеся на «Азовстали» силовики уничтожали доказательства своих преступлений в Донбассе
- СМИ сообщили о возможной отправке спецназа США для охраны посольства в Киеве
- Постпред Крыма: Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР
- СМИ: Сеть Levi’s решила уйти из России
- Глава МИД Мали: Санкции против России парализовали экономику республики
- СМИ: Российские молочники опасаются срыва поставок закваски из-за рубежа
- Еврокомиссия удержала €100 млн с Польши из-за невыполнения решения Суда ЕС
- Токио: Япония и Вашингтон должны лидировать в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru