Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

Президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совета безопасности ООН, Токио сможет получить его в случае проведения реформы Совбеза. Об этом американский лидер заявил во время переговоров с японским премьером Фумио Кисидой, передает телеканал NHK.

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По данным пресс-службы Белого дома, Байден поддержал стремление Японии к укреплению своей обороноспособности. Американский президент также отметил, что сотрудничество Вашингтона и Токио — краеугольный камень стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Байден прибыл с визитом в Токио накануне, напоминает RT. Во вторник в Японии пройдет Саммит по безопасности, в котором примут участие Кисида, Байден, а также представители Индии и Австралии, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Совбез ООНЯпонияДжо Байден
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