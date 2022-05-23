Байден поддержал предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН

По данным пресс-службы Белого дома, Байден поддержал стремление Японии к укреплению своей обороноспособности. Американский президент также отметил, что сотрудничество Вашингтона и Токио — краеугольный камень стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Байден прибыл с визитом в Токио накануне, напоминает RT. Во вторник в Японии пройдет Саммит по безопасности, в котором примут участие Кисида, Байден, а также представители Индии и Австралии, отмечает телеканал «360».

