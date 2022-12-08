Байден заявил, что США продолжат работать над освобождением Уилана
Президент США Джо байден призвал российские власти позаботиться о здоровье Пола Уилана, сообщает пресс-служба Белого дома.
В своём обращении американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой с целью его освобождения.
«Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России... Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола», - добавил Байден.
Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину он не признал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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