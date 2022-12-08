Байден заявил, что США продолжат работать над освобождением Уилана

Президент США Джо байден призвал российские власти позаботиться о здоровье Пола Уилана, сообщает пресс-служба Белого дома.

Баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на Виктора Бута

В своём обращении американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой с целью его освобождения.

«Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России... Мы продолжим вести переговоры в духе доброй воли для освобождения Пола», - добавил Байден.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину он не признал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ЗаключенныеРоссияСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры