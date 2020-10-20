Белые мужчины за Трампа. Отрыв Байдена еще вырос
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден увеличил преимущество над действующим президентом США Дональдом Трампом по предвыборным опросам.
По результатам опроса, проведённого исследователями Сиена-колледжа по заказу издания The New York Times, Байдена поддерживает 50% респондентов. За Трампа высказались 41% опрошенных. Аналогичное исследование в сентябре демонстрировало разрыв между кандидатами в 8%.
По итогам опроса эксперты сделали вывод, что американцы больше доверяют Байдену почти по всем актуальным вопросам внутренней политики страны.
Среди респондентов 48% мужчин поддерживают Трампа, 42% — Байдена. Среди женщин за кандидата от демократов высказались на 23% больше опрошенных, чем за республиканца Трампа. Поддержка Трампа среди белого населения США на шесть пунктов выше, чем у Байдена. Среди небелых американцев большинство (66%) поддерживает демократа.
Отмечается, что в ходе исследования с 16 по 18 октября были опрошены 987 потенциальных избирателей. Погрешность опроса — 3,4 процентных пункта.
Выборы в США состоятся 3 ноября. Голосование определит будущего президента страны, вице-президента, губернаторов 13 штатов и территорий, членов Палаты представителей и треть членов Сената Конгресса.
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