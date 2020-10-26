Байден перепутал Трампа с Бушем-младшим в прямом эфире
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден перепутал действующего главу Белого дома Дональда Трампа, судя по всему, с бывшим лидером страны Джорджем Бушем. Произошло это в прямом эфире онлайн-передачи «Я проголосую».
Курьёзный отрывок появился на YouTube-канале GOP War Room. «В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!» — цитирует Газета.ру бывшего вице-президента при Бараке Обаме.
Джордж Буш занимал пост президента США два срока с 2001 по 2009 годы. На этом посту его сменил Барак Обама. Ранее Джо Байден, которому 20 ноября исполнится 78 лет, перепутал в ходе публичного мероприятия сестру со своей супругой.
Эксперты прогнозируют, как будут складываться отношения Москвы и Вашингтона в случае победы на выборах в США Байдена или Трампа. Политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер заявил РИА ФАН, что напряжение сохранится вне зависимости от того, кто займет овальный кабинет Белого дома.
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