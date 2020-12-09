Байден озвучил кандидата на пост главы Пентагона

Джо Байден назвал кандидата на должность главы Пентагоны после прихода к власти его администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, потенциальным главой военного ведомства может стать 67-летний генерал Ллойд Остин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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