Байден озвучил кандидата на пост главы Пентагона
9 декабря 202021:59
Джо Байден назвал кандидата на должность главы Пентагоны после прихода к власти его администрации. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, потенциальным главой военного ведомства может стать 67-летний генерал Ллойд Остин.
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9 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru