YouTube начнёт удалять оспаривающие победу Байдена видеоролики
Видеохостинг YouTube начнёт удалять ролики, содержащие недостоверную информацию и данные о махинациях на выборах президента в США. Сообщение опубликовано в официальном блоге сервиса.
Отмечается, что со среды YouTube будет удалять «загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение» утверждениями о каких-либо действиях, изменивших исход выборов.
Администрация видеохостинга поясняет, что достаточное количество американских штатов подтвердили победу кандидата от демократов Джо Байдена.
Компания также сообщила о более 8 тысячах каналов и тысячах видеороликов, удалённых с сентября 2020 года из-за распространения недостоверных сведений или нарушения политики видеохостинга в отношении выборов.
Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов избирателей получил демократ Джо Байден. Однако действующий президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп не признаёт итоги выборов и намерен их оспорить. При этом Трамп утверждает о многочисленных махинациях со стороны штаба демократов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru