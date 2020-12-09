YouTube начнёт удалять оспаривающие победу Байдена видеоролики

Видеохостинг YouTube начнёт удалять ролики, содержащие недостоверную информацию и данные о махинациях на выборах президента в США. Сообщение опубликовано в официальном блоге сервиса.

Отмечается, что со среды YouTube будет удалять «загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение» утверждениями о каких-либо действиях, изменивших исход выборов.

Администрация видеохостинга поясняет, что достаточное количество американских штатов подтвердили победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Компания также сообщила о более 8 тысячах каналов и тысячах видеороликов, удалённых с сентября 2020 года из-за распространения недостоверных сведений или нарушения политики видеохостинга в отношении выборов.

Президентские выборы состоялись в США 3 ноября. Большинство голосов избирателей получил демократ Джо Байден. Однако действующий президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп не признаёт итоги выборов и намерен их оспорить. При этом Трамп утверждает о многочисленных махинациях со стороны штаба демократов.

