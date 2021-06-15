Байден ответил на вопрос, продолжает ли считать Путина «убийцей»

Президент США Джо Байден сказал журналистам после завершения саммита НАТО в Брюсселе, что ранее честно ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей».

Отвечая на соответствующий вопрос, Байден замялся и не сразу подобрал слова.

«Ответ следующий: я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал <….> Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно. Но это не так уж... Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести», - цитирует Байдена ТАСС.

Ранее Путин в интервью журналисту NBC News Киру Симмонсу сказал, что не переживает из-за резонансного высказывания Байдена.

Президент России подчеркнул, что всегда действовал «в интересах российского народа и российского государства». «И различные ярлыки - это не то, о чем я переживаю хоть в малейшей степени», - отметил Путин.