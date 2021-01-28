Байден отменил указы Трампа в сфере здравоохранения
Президент США Джо Байден отменил законодательные инициативы экс-главы страны Дональда Трампа в сфере медицины. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер заявил, что намерен лишь "отменить урон, нанесенный Трампом". Он подчеркнул, что своими указами восстановит закон о доступном здравоохранении и национальной программе медицинского страхования.
По мнению президента, изменения, которые внес Трамп, сделали медицинские программы "более трудными для участия". Трамп не смог добиться полной отмены льготного медстрахования, т.к. Конгресс США не поддержал этот законопроект, однако его указы, по данным агентства, изменили действие ряда законопроектов.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал американцам отменить принятый президентом-демократом Бараком Обамой закон о льготном страховании, а также о медицинском обслуживании для пожилых людей.
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