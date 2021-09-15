Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от личной встречи

По данным агентства, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подчеркнул, что «это неправда».

В свою очередь, советник главы государства по безопасности Джек Салливан отметил, что сообщения об отказе Си Цзиньпина не соответствуют действительности, пишет RT.

Ранее Financial Times сообщило, что во время телефонного разговора Байден предложил председателю КНР провести первый очный саммит. Однако Си Цзиньпин якобы отказал американскому президенту, подчеркнув, что ожидает более доброжелательного отношения Вашингтона к Пекину, отмечает «Свободная пресса».

