Байден опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина от личной встречи

Президент США Джо Байден опроверг сообщения об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от встречи с ним. Об этом сообщает Reuters.

Си Цзиньпин отверг предложение Байдена о встрече

По данным агентства, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер подчеркнул, что «это неправда».

В свою очередь, советник главы государства по безопасности Джек Салливан отметил, что сообщения об отказе Си Цзиньпина не соответствуют действительности, пишет RT.

Ранее Financial Times сообщило, что во время телефонного разговора Байден предложил председателю КНР провести первый очный саммит. Однако Си Цзиньпин якобы отказал американскому президенту, подчеркнув, что ожидает более доброжелательного отношения Вашингтона к Пекину, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОпровержениеСи ЦзиньпинДжо Байден
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