Байден одобрил выделение Украине оставшихся $5,5 млрд
Президент США Джо Байден в рамках президентских полномочий одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 млрд долларов из средств, одобренных конгрессом. Об этом сообщил Белый дом.
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Кроме того, американский лидер распорядился передать Киеву дополнительный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему, а также управляемые боеприпасы JSOW.
Ранее глава МИД Китая Ван И встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Китайское ведомство по итогам переговоров сообщило о готовности предоставить новую партию гуманитарной помощи. В сообщении на сайте украинского МИД сказано, что министры обменялись мнениями относительно принципов достижения мира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru