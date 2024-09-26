Байден одобрил выделение Украине оставшихся $5,5 млрд

Президент США Джо Байден в рамках президентских полномочий одобрил выделение Украине оставшихся 5,5 млрд долларов из средств, одобренных конгрессом. Об этом сообщил Белый дом.

{{related_post_i19xmswVN}}



Кроме того, американский лидер распорядился передать Киеву дополнительный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и ракеты к нему, а также управляемые боеприпасы JSOW.

Ранее глава МИД Китая Ван И встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Китайское ведомство по итогам переговоров сообщило о готовности предоставить новую партию гуманитарной помощи. В сообщении на сайте украинского МИД сказано, что министры обменялись мнениями относительно принципов достижения мира, передает «Радиоточка НСН».

