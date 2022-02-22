Байден объявил о санкциях против суверенного долга РФ

США введут новые санкции против России, в том числе против суверенного долга страны. Об этом заявил президент Джо Байден, передает РИА Новости.

РФ с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР

Санкции вступят в силу с 23 февраля.

По словам Байдена, также санкции коснутся российской элиты, которая разделяет политику Кремл, и двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка. Он назвал это первым этапом санкций, за которым, в случае дальнейшей эскалации на Украине, последуют новые.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАБайден
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