Байден объявил о санкциях против суверенного долга РФ

Санкции вступят в силу с 23 февраля.

По словам Байдена, также санкции коснутся российской элиты, которая разделяет политику Кремл, и двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка. Он назвал это первым этапом санкций, за которым, в случае дальнейшей эскалации на Украине, последуют новые.





