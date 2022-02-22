Байден объявил о санкциях против суверенного долга РФ
22 февраля 202223:00
США введут новые санкции против России, в том числе против суверенного долга страны. Об этом заявил президент Джо Байден, передает РИА Новости.
Санкции вступят в силу с 23 февраля.
По словам Байдена, также санкции коснутся российской элиты, которая разделяет политику Кремл, и двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и военного банка. Он назвал это первым этапом санкций, за которым, в случае дальнейшей эскалации на Украине, последуют новые.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Байден объявил о санкциях против суверенного долга РФ
- Байден: своими действиями Россия начала «вторжение» на Украину
- Пневмослон стал лучшей группой премии «Чартова дюжина 2022»
- «Операция Пластилин» стала победителем премии «Чартова дюжина 2022» в номинации «лучший альбом»
- Боррель о санкциях против депутатов РФ: никакого шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе
- РФ с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР
- «Рок-н-ролл жив, ребята!» Лучшей солисткой премии «Чартова дюжина 2022» стала Диана Арбенина
- Лучшим солистом премии «Чартова дюжина 2022» стал Евгений Егоров
- Мураками и LASCALA выиграли премию «Чартова дюжина 2022» в номинации «совместная работа»
- Страны ЕС договорились о пакете санкций против России
22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru