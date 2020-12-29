Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе с Мексикой

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что из-за политики, которую проводил действующий американский лидер Дональд Трамп, на границе США и Мексики произошла гуманитарная катастрофа.

По мнению Байдена, США потеряли международное доверие из-за правления Трампа

По словам Байдена, с теми, кто прибывает в Соединенные Штаты через Мексику, необходимо обращаться «гуманно и по правилам». Он полагает, что американским властям следует «безопасно и быстро» обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявлял о необходимости исключить нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:МексикаДжо Байден
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