Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе с Мексикой
Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что из-за политики, которую проводил действующий американский лидер Дональд Трамп, на границе США и Мексики произошла гуманитарная катастрофа.
По словам Байдена, с теми, кто прибывает в Соединенные Штаты через Мексику, необходимо обращаться «гуманно и по правилам». Он полагает, что американским властям следует «безопасно и быстро» обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране, передает ТАСС.
Ранее Трамп заявлял о необходимости исключить нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США, пишет «Газета.ру».
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