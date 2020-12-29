Байден обвинил Трампа в гуманитарной катастрофе на границе с Мексикой

По словам Байдена, с теми, кто прибывает в Соединенные Штаты через Мексику, необходимо обращаться «гуманно и по правилам». Он полагает, что американским властям следует «безопасно и быстро» обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявлял о необходимости исключить нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США, пишет «Газета.ру».

