Байден обвинил Саудовскую Аравию и РФ в росте цен на бензин
7 октября 202223:53
Президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Байден, рост цен был вызван решением стран - участниц соглашения ОПЕК+. 5 октября на встрече страны приняли решение о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.
Президент также предупредил, что стоимость потребительской корзины, цены на энергетику продолжат расти.
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7 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru