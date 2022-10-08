Байден обвинил Саудовскую Аравию и РФ в росте цен на бензин

По словам Байден, рост цен был вызван решением стран - участниц соглашения ОПЕК+. 5 октября на встрече страны приняли решение о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Президент также предупредил, что стоимость потребительской корзины, цены на энергетику продолжат расти.

