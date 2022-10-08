Байден обвинил Саудовскую Аравию и РФ в росте цен на бензин

Президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Байден, рост цен был вызван решением стран - участниц соглашения ОПЕК+. 5 октября на встрече страны приняли решение о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Президент также предупредил, что стоимость потребительской корзины, цены на энергетику продолжат расти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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