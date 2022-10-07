Госдеп: США ответят на решение ОПЕК+
США рассматривают варианты ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на фоне решения ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжит ли Вашингтон в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии. При этом решение ОПЕК+ глава дипломатии США назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине».
Ранее стало известно, что причиной для разочарования американского лидера Джо Байдена стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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