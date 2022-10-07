Госдеп: США ответят на решение ОПЕК+

Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжит ли Вашингтон в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии. При этом решение ОПЕК+ глава дипломатии США назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине».

Ранее стало известно, что причиной для разочарования американского лидера Джо Байдена стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

