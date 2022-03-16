Байден не планирует встречаться с Зеленским в ходе визита в Европу

Президент США Джо Байден не планирует встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе визита в Европу. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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По словам Псаки, центром внимания этой поездки станет встреча с партнерами по НАТО. Она также напомнила, что Зеленский и Байден совсем недавно проводили телефонный разговор - 11 марта.

Президент США на следующей неделе прилетит с визитом в Брюссель. Он примет участие в чрезвычайной встрече стран НАТО и саммите Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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