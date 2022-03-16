Власти США выделят еще $186 млн на гумпомощь украинцам

Власти США объявили о выделении $186 млн Украине на оказание гуманитарной помощи украинцам. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку 3 млн беженцев, вынужденно покинувших Украину. Блинкен также призвал поддерживать гуманитарные коридоры для продолжения вывода мирных жителей.

По данным Госдепа, с февраля США выделили выделили на гуманитарную помощь Украине около $293 млн, за последние 8 лет - $644 млн.



