Власти США выделят еще $186 млн на гумпомощь украинцам
Власти США объявили о выделении $186 млн Украине на оказание гуманитарной помощи украинцам. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.
Отмечается, что средства будут направлены на поддержку 3 млн беженцев, вынужденно покинувших Украину. Блинкен также призвал поддерживать гуманитарные коридоры для продолжения вывода мирных жителей.
По данным Госдепа, с февраля США выделили выделили на гуманитарную помощь Украине около $293 млн, за последние 8 лет - $644 млн.
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