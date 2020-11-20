Байден не исключил подачу иска против Трампа

Соответствующее заявление Байден сделал на пресс-конференции. Ему был задан вопрос, собирается ли он подать иск в суд против администрации Трампа, если та не даст «зеленый свет» на передачу власти.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов для победы.

