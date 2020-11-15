Трамп не признал свое поражение на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не признаёт своё поражение на выборах.
Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!» — заявил Трамп в Twitter.
Ранее Трамп объяснил в Twitter победу своего соперника на выборах республиканца Джо Байдена фальсификациями. В частности, потому что подсчеты вела компания с плохой репутацией и «ужасным» оборудованием – Dominion, принадлежащая радикальным левым.
Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.
Сам Байден уже объявил о своей победе, с чем его уже поздравили главы Турции, Казахстана, Словении и других стран. В России ждут официальных результатов голосования.
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