Трамп не признал свое поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не признаёт своё поражение на выборах.

Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Я ничего не признаю! У нас еще большой путь впереди. Это были сфальсифицированные выборы!» — заявил Трамп в Twitter.

Ранее Трамп объяснил в Twitter победу своего соперника на выборах республиканца Джо Байдена фальсификациями. В частности, потому что подсчеты вела компания с плохой репутацией и «ужасным» оборудованием – Dominion, принадлежащая радикальным левым.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. Главными соперниками стали представитель Демократической партии Джо Байден и действующий президент, член Республиканской партии Дональд Трамп. По оценке ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джо Байден набрал необходимое количество голосов.

Сам Байден уже объявил о своей победе, с чем его уже поздравили главы Турции, Казахстана, Словении и других стран. В России ждут официальных результатов голосования.