Байден назвал Россию противником США, а Китай - конкурентом

Он также отметил, что рассматривает Китай в качестве «серьезного конкурента».

США заподозрили Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда были введены санкции против российских физических и юридических лиц и начато расследование дела. Москва категорически отрицает эти обвинения.



