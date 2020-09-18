Байден назвал Россию противником США, а Китай - конкурентом
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что считает Россию противником США.
Байден на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания пообещал, что РФ заплатит за предполагаемое вмешательство в американские выборы. При этом лидер демократов уточнил, что не имеет ввиду военные меры.
Он также отметил, что рассматривает Китай в качестве «серьезного конкурента».
США заподозрили Россию во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году. Тогда были введены санкции против российских физических и юридических лиц и начато расследование дела. Москва категорически отрицает эти обвинения.
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