Байден назвал прекращение поддержки Украины «абсолютным сумасшествием»

Несогласование новой помощи Украине будет «абсолютным сумасшествием» для США. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает пресс-пул Белого дома.

На Украине не исключили поражение в случае задержки помощи со стороны США

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США», — заявил политик.

Байден добавил, что это «просто неправильно», пишет Ura.ru.

Ранее президент США отправил в конгресс запрос на выделение $106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю, однако документ остался без поддержки, напоминает телеканал «360». Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал своих однопартийцев проголосовать против запрошенной помощи.

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ФОТО: РИА Новости
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