Байден назвал прекращение поддержки Украины «абсолютным сумасшествием»

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США», — заявил политик.

Байден добавил, что это «просто неправильно», пишет Ura.ru.

Ранее президент США отправил в конгресс запрос на выделение $106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю, однако документ остался без поддержки, напоминает телеканал «360». Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал своих однопартийцев проголосовать против запрошенной помощи.

