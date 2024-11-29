Байден назвал ответные удары РФ по позициям ВСУ возмутительными

Президент США Джо Байден назвал «возмутительными» ответные удары России по позициям украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в течение недели Вооруженные силы в ответ на удары ВСУ вглубь российской территории нанесли удары по местам размещения украинского дальнобойного оружия.

«Это нападение возмутительно и служит... напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии», — отметил Байден.

По словам американского президента, Вашингтон продолжит предоставлять военную помощь Киеву. Байден подчеркнул, что вскоре ожидаются новые поставки оружия Украине.

Ранее стало известно о подготовке странами Группы семи при поддержке США нового пакета военной помощи украинской армии на сумму $725 млн, напоминает Ura.ru.

