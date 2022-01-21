Байден назвал глупым вопрос журналистки об ожидании первого шага от Путина
Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток о том, почему он ждет, пока президент РФ Владимир Путин сделает «первый шаг». Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Отмечается, что в четверг Байден проводил в Белом доме встречу с членами президентского Совета по науке и технологиям, в начале мероприятия журналисты присутствовали в зале. Когда работники СМИ покидали встречу, журналистка канала Fox News выкрикнула американскому президенту свой вопрос об ожидании первого шага от Путина.
«Какой глупый вопрос», — ответил Байден.
О какой именно теме шла речь, не уточняется, пишет РИА ФАН.
Ранее Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с российским коллегой, отмечает RT.
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