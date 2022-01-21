Байден назвал глупым вопрос журналистки об ожидании первого шага от Путина

Президент США Джо Байден назвал глупым вопрос одной из журналисток о том, почему он ждет, пока президент РФ Владимир Путин сделает «первый шаг». Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

США ввели санкции против «завербованных» Россией украинских политиков

Отмечается, что в четверг Байден проводил в Белом доме встречу с членами президентского Совета по науке и технологиям, в начале мероприятия журналисты присутствовали в зале. Когда работники СМИ покидали встречу, журналистка канала Fox News выкрикнула американскому президенту свой вопрос об ожидании первого шага от Путина.

«Какой глупый вопрос», — ответил Байден.

О какой именно теме шла речь, не уточняется, пишет РИА ФАН.

Ранее Байден заявил, что считает возможным проведение нового саммита с российским коллегой, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинЖурналистыДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры