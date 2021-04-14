Байден назвал дату старта вывода войск из Афганистана
Президент США Джо Байден заявил, что вывод оставшихся в Афганистане военных начнется с 1 мая текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Байдена, этот процесс будет координироваться с союзниками, также имеющими военных в стране. Президент США заявил, что миссия США в Афганистане выполнена, при этом Штаты продолжат продолжат поддерживать мирные переговоры между афганским правительством и движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Ранее сообщалось, что полностью вывод военных планируется завершить к 11 сентября текущего года – годовщине теракта в Нью-Йорке.
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