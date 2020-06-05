Байден назвал число «не очень хороших американцев»

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат на президентских выборах от Демократической партии Джо Байден заявил , что от 10 до 15 процентов жителей США — не очень хорошие люди. Своими рассуждениями он поделился в ходе онлайн-встречи со своими сторонниками.

«Пожалуй, есть 10-15 процентов людей, которые просто не очень хорошие, но это не мы. Подавляющее большинство — достойные люди», - заявил Байден.

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Попутно бывший вице-президент подверг жесткой критике действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в том, что своими действиями он разобщает американцев.

США охватили массовые беспорядки после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил мужчину во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения. Протесты переросли в погромы и грабежи магазинов.

Сам Байден в конце мая заявлял, что считает протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости. В то же время он раскритиковал поджоги и «бессмысленное разрушение», передает RT.

В результате беспорядков в городах США погибли не менее 11 человек, при этом более 1,5 тыс. погромщиков были задержаны, отмечает «Свободная пресса».

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