Байден назвал число «не очень хороших американцев»

Попутно бывший вице-президент подверг жесткой критике действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в том, что своими действиями он разобщает американцев.



США охватили массовые беспорядки после убийства в Миннеаполисе афроамериканца — полицейский задушил мужчину во время задержания, хотя тот умолял его отпустить и кричал, что не может дышать. Видеозапись инцидента попала в интернет и вызвала волну возмущения. Протесты переросли в погромы и грабежи магазинов.



Сам Байден в конце мая заявлял, что считает протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости. В то же время он раскритиковал поджоги и «бессмысленное разрушение», передает RT.



В результате беспорядков в городах США погибли не менее 11 человек, при этом более 1,5 тыс. погромщиков были задержаны, отмечает «Свободная пресса».

