Байден намерен ограничить импорт из России

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден предложил изменить цепочку поставок товаров в страну и союзникам таким образом, чтобы снизить зависимость от российского и китайского импорта.

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Так, Байден планирует ввести целевые ограничения на импорт из Китая и России там, где это необходимо для защиты критически важных поставок и инфраструктуры, говорится в опубликованном на сайте штаба политика тексте плана.

Как отмечает РИА Новости, в документе речь идёт больше о Китае, который, по мнению Байдена, создаёт барьеры для поставок кобальта, меди и графита американским компаниям.

Помимо коллективного обновления правил торговли Байден призывает и сами компании готовить планы на случай сбоя в поставках важных товаров.

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ТЕГИ:ИмпортДжо БайденСША
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