В Конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Для прохождения документа законодательного органа необходима была поддержка более двух третей конгрессменов. Против нормы проголосовали 180 парламентариев, то есть необходимой поддержки проект не получил.

Ранее Белый дом заявил, что Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

