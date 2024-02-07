В Конгрессе США проголосовали против законопроекта о помощи Израилю без Украины
7 февраля 202406:02
В США Палата представителей не поддержала проект закона о помощи Израилю, не включающий средства для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Для прохождения документа законодательного органа необходима была поддержка более двух третей конгрессменов. Против нормы проголосовали 180 парламентариев, то есть необходимой поддержки проект не получил.
Ранее Белый дом заявил, что Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru