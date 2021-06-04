Байден наложил санкции на 59 крупных китайских компаний

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете инвестиций в 59 китайских компаний, которые "подрывают безопасность США". Об этом сообщает «Интерфакс».

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В тексте документа отмечается, что указ призван защитить "демократические ценности США и наших союзников". Ограничения начнут действовать 2 августа 2021 года. Документ запрещает гражданам США продавать или покупать "любые ценные бумаги" данных компаний.

Под санкции попали такие лидеры рынка, как Huawei Technologies, специализирующаяся на микроэлектронике корпорация Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), а также ряд производителей авиатехники, телекоммуникаций, железнодорожная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и многие другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСШАКитайСанкции
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