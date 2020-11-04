Байден начал лидировать в Мичигане
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался в лидеры президентской гонки в штате Мичиган с 16 выборщиками, Fox News.
Он перехватил первенство у своего соперника республиканца Дональда Трампа после обработки 94% бюллетеней избирателей.
Напомним, в США завершилось голосование на президентских выборах. Подсчет итого продлится несколько дней. Оба кандидата на пост президента США – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден – заявили о своей победе и обвинили друг друга в возможной подтасовке результатов, выразив готовность обращаться в связи с этим в суд. Исход голосования зависит от позиции выборщиков в колеблющихся штатах, где еще не завершен подсчет голосов избирателей.
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